Інтерфакс-Україна
Події
20:47 12.06.2026

США та Іран узгодили остаточну версію меморандуму, триває робота над наступними етапами – прем'єр-міністр Пакистану

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США та Іран узгодили остаточну версію меморандуму, триває робота над наступними етапами – прем'єр-міністр Пакистану

Вашингтон і Тегеран узгодили остаточну версію меморандуму про взаєморозуміння щодо завершення конфлікту, оголосив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у п'ятницю.

"Ми можемо підтвердити досягнення остаточного, узгодженого тексту мирної угоди", – написав він у соцмережі X.

Прем'єр Пакистану зазначив, що наразі Ісламабад працює з обома сторонами для узгодження наступних етапів.

За словами Шаріфа, мир між Вашингтоном і Тегераном ще ніколи не був таким близьким.

У його публікації не уточнюється, чи завершили обидві сторони внутрішні процеси схвалення документа.

Пакистан – посередник на переговорах США та Ірану.

Теги: #іран #пакистан #угода #сша

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