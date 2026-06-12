США та Іран узгодили остаточну версію меморандуму, триває робота над наступними етапами – прем'єр-міністр Пакистану

Вашингтон і Тегеран узгодили остаточну версію меморандуму про взаєморозуміння щодо завершення конфлікту, оголосив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у п'ятницю.

"Ми можемо підтвердити досягнення остаточного, узгодженого тексту мирної угоди", – написав він у соцмережі X.

Прем'єр Пакистану зазначив, що наразі Ісламабад працює з обома сторонами для узгодження наступних етапів.

За словами Шаріфа, мир між Вашингтоном і Тегераном ще ніколи не був таким близьким.

У його публікації не уточнюється, чи завершили обидві сторони внутрішні процеси схвалення документа.

Пакистан – посередник на переговорах США та Ірану.