20:47 12.06.2026
США та Іран узгодили остаточну версію меморандуму, триває робота над наступними етапами – прем'єр-міністр Пакистану
Вашингтон і Тегеран узгодили остаточну версію меморандуму про взаєморозуміння щодо завершення конфлікту, оголосив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у п'ятницю.
"Ми можемо підтвердити досягнення остаточного, узгодженого тексту мирної угоди", – написав він у соцмережі X.
Прем'єр Пакистану зазначив, що наразі Ісламабад працює з обома сторонами для узгодження наступних етапів.
За словами Шаріфа, мир між Вашингтоном і Тегераном ще ніколи не був таким близьким.
У його публікації не уточнюється, чи завершили обидві сторони внутрішні процеси схвалення документа.
Пакистан – посередник на переговорах США та Ірану.