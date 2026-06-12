Інтерфакс-Україна
Події
20:38 12.06.2026

PlayCity пропонує запровадити відкритий конкурс на обрання посади керівника агентства

1 хв читати
PlayCity пропонує запровадити відкритий конкурс на обрання посади керівника агентства

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity запропонувало створити окремий порядок конкурсу на посаду майбутнього керівника агентства, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації, яке підтримало відповідну ініціативу та звернулося з нею до Кабінету міністрів.

"Ми (Мінцифра -ІФ-У)  підтримуємо цю пропозицію і звернулися до Кабміну щодо надання відповідного доручення", – йдеться в опублікованому релізі міністерства в п'ятницю.

У відомстві уточнили, що пропонують  залучити незалежних експертів до формування конкурсної процедури.

"Мета – сформувати процес фахового, прозорого й незалежного відбору керівника PlayCity, який продовжуватиме ефективну реформу ринку азартних ігор та лотерей", – наголосило PlayCity в Телеграм.

У Мінцифрі  також зауважили, що у разі схвалення ініціативи, надалі спільно з Національним агентством з питань державної служби  буде розроблено деталі щодо її реалізації.

У травні повідомлялось, що Кабінет міністрів ввів PlayCity у сферу координації прем'єр-міністра, тоді як трохи більше року воно координувалося через міністра цифрової трансформації.

 

 

Теги: #playcity #керівник #конкурс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 11.06.2026
Мінрозвитку визначило 47 перевізників, які забезпечуватимуть перевезення пасажирів на 65 міжобласних маршрутах

Мінрозвитку визначило 47 перевізників, які забезпечуватимуть перевезення пасажирів на 65 міжобласних маршрутах

12:10 10.06.2026
Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

17:48 22.05.2026
АРМА оголосила конкурси на управителів арештованою нерухомістю "Київмедпрепарату" та БЦ "Кришталь"

АРМА оголосила конкурси на управителів арештованою нерухомістю "Київмедпрепарату" та БЦ "Кришталь"

16:29 22.05.2026
Україна має отримати 1,3 ГВт нової генеруючої потужності до кінця 2027р – Шмигаль

Україна має отримати 1,3 ГВт нової генеруючої потужності до кінця 2027р – Шмигаль

15:47 15.05.2026
Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

13:57 15.05.2026
Кабмін вивів PlayCity із сфери координації Мінцифри

Кабмін вивів PlayCity із сфери координації Мінцифри

13:30 07.05.2026
Twitch за запитом від PlayCity заблокував обліковий запис через незаконну рекламу азартних ігор

Twitch за запитом від PlayCity заблокував обліковий запис через незаконну рекламу азартних ігор

17:04 10.02.2026
Вдома у керівниці підрозділу НАБУ співробітники одного з правоохоронних органів встановили спецобладнання – директор Бюро

Вдома у керівниці підрозділу НАБУ співробітники одного з правоохоронних органів встановили спецобладнання – директор Бюро

17:45 23.01.2026
Керівника департаменту КМДА підозрюють у випуску необґрунтованих облігацій зі збитками понад 0,5 млрд грн - Нацполіція

Керівника департаменту КМДА підозрюють у випуску необґрунтованих облігацій зі збитками понад 0,5 млрд грн - Нацполіція

15:27 14.01.2026
Керівника фінслужби однієї з бригад на Запорізькому напрямку підозрюють у привласненні майже 10 млн грн - ДБР

Керівника фінслужби однієї з бригад на Запорізькому напрямку підозрюють у привласненні майже 10 млн грн - ДБР

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував ТЕС ДТЕК та вбив одного працівника

Кіпрське головування в ЄС офіційно оголосило про проведення Конференції з Україною, де буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС

Україна запускає реформу військової служби з новими умовами контрактів

Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, на першій лінії – в середньому 300 тис. грн

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон про вилучення російської зі списку мов, захищених Європейською хартією регіональних або міноритарних мов

США та Іран узгодили остаточну версію меморандуму, триває робота над наступними етапами – прем'єр-міністр Пакистану

Майже третина українців проживає не за місцем реєстрації – дослідження ОПОРИ

Ворог атакував ТЕС ДТЕК та вбив одного працівника

Кіпрське головування в ЄС офіційно оголосило про проведення Конференції з Україною, де буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС

Уряд прийняв ряд рішень щодо вдосконалення соціального захисту населення

У травні в Україні зафіксовано найвищу кількість жертв серед цивільних осіб за 4 роки агресії РФ – ММПЛУ

Чеська організація "Пам'ять народу" передала гуманітарну допомогу для потреб Сил оборони України

Зеленський обговорив з міністром оборони Латвії Мелнісом співпрацю щодо безпеки в умовах агресії РФ

На Закарпатті до 8 років ув'язнення засуджено матір, яка за $1000 продала сина і дочку для жебракування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА