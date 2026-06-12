PlayCity пропонує запровадити відкритий конкурс на обрання посади керівника агентства

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity запропонувало створити окремий порядок конкурсу на посаду майбутнього керівника агентства, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації, яке підтримало відповідну ініціативу та звернулося з нею до Кабінету міністрів.

"Ми (Мінцифра -ІФ-У) підтримуємо цю пропозицію і звернулися до Кабміну щодо надання відповідного доручення", – йдеться в опублікованому релізі міністерства в п'ятницю.

У відомстві уточнили, що пропонують залучити незалежних експертів до формування конкурсної процедури.

"Мета – сформувати процес фахового, прозорого й незалежного відбору керівника PlayCity, який продовжуватиме ефективну реформу ринку азартних ігор та лотерей", – наголосило PlayCity в Телеграм.

У Мінцифрі також зауважили, що у разі схвалення ініціативи, надалі спільно з Національним агентством з питань державної служби буде розроблено деталі щодо її реалізації.

У травні повідомлялось, що Кабінет міністрів ввів PlayCity у сферу координації прем'єр-міністра, тоді як трохи більше року воно координувалося через міністра цифрової трансформації.