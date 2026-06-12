Кіпрське головування в ЄС офіційно оголосило про проведення Конференції з Україною, де буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС

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Головуючий в Раді Європейського союзу Кіпр офіційно оголосив про проведення 15 червня міжурядових конференцій з Україною та Молдовою, на яких буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в Європейський союз.

Відповідне оголошення у п'ятницю на своїй сторінці в соцмережі Х зробило Кіпрське головування.

"15 червня, під головуванням Кіпру, ми скликаємо перші конференції щодо вступу з Україною та Молдовою, щоб відкрити Кластер 1 – Основи", – сказано в повідомленні.

"Кіпрське головування пишається тим, що просунуло цей історичний момент. Як головування, ми інтенсивно працювали над досягненням цього результату. Це – важлива подія та визнання прагнень, стійкості та наполегливої праці двох кандидатів, які обрали Європу та її цінності", – наголосили в Кіпрському головуванні.

В дописі також зазначається, що, "роблячи цей важливий крок разом, ми підтверджуємо, що Європейський Союз є найсильнішим, коли він єдиний, принциповий та відкритий для тих, хто відданий його цінностям".

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