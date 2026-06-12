Інтерфакс-Україна
Події
20:15 12.06.2026

Уряд прийняв ряд рішень щодо вдосконалення соціального захисту населення

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Уряд прийняв ряд рішень щодо вдосконалення соціального захисту населення
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України прийняв ряд рішень щодо вдосконалення соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, внесено зміни до постанови КМУ від 27.12.2023 № 1396 "Деякі питання соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення". Внесено зміни до внести Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Удосконалено порядок складання та засвідчення особистого розпорядження на випадок загибелі (смерті). Передбачено доплату різниці отриманої одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності.

Установлено строки реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги – протягом дії воєнного стану та трьох років після його припинення або скасування. Поширено виплати одноразової грошової допомоги на працівників філій, структурних підрозділів, представництв об'єктів критичної інфраструктури тощо.

Крім того, за інформацією Мельничука, несено зміну до Порядку використання коштів державного бюджету для здійснення виплат із соціальної підтримки окремих категорій населення щодо спрямування коштів за бюджетною програмою за КПКВК 2501250 на виплату одноразової грошової допомоги працівникам операторів критичної інфраструктури, їх філій і представництв, а також особам, які постраждали на об'єктах критичної інфраструктури у зв'язку із виконанням посадових(службових, професійних, трудових) обов'язків.

Внесено також зміни до постанов КМУ від 22.12.2023 № 1352 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на розвиток системи соціальних послуг, у тому числі з підтримки дітей з інвалідністю" і від 17.09.2025 № 1169 "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб".

Посилено взаємодію між транзитними центрами, органами місцевого самоврядування та закладами охорони здоров'я (в тому числі з надання первинної медичної допомоги, психіатричної допомоги), у тому числі які надають послугу довготривалого медсестринського догляду, надавачами соціальної послуги притулку. Надано можливість виконавчому органу сільської, селищної, міської ради приймати рішення про надання соціальних послуг в межах експериментального проєкту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги притулку маломобільним особам з числа внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб.

Визначено порядок обміну інформацією про вільні місця у надавачів медсестринського догляду, притулку та потреби у розміщенні внутрішньо переміщених осіб. Конкретизовано вимоги до наявності соціального працівника / фахівця із соціальної роботи для якісного надання соціальної складової підтримки в межах медсестринського догляду. Запроваджено більш якісний двоетапний інструмент оцінювання індивідуальних потреб отримувачів послуг. Передбачено затвердження Мінсоцполітики форм визначення маломобільності осіб, оцінювання індивідуальних потреб, індивідуального плану переміщення та подальшої інтеграції, що створюються при наданні послуг, та затвердження форми акта про надання отримувачу послуги медсестринського догляду. Передбачено складання акту надання послуги соціальним працівником / фахівцем із соціальної роботи для аналізу проведеної роботи та ознайомлення з її результатами отримувача медсестринського догляду з урахуванням заходів індивідуального плану переміщення; передачу цього акту також до виконавчого органу місцевої ради, куди переміститься отримувач цієї послуги, для організації йому безперервної підтримки за новим місцем перебування / проживання.

Передбачено надання послуг без наявності документів. Збільшено граничну вартість послуг з урахуванням положень постанови КМУ від 26.12.2025 № 1750 "Деякі питання оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг".

 

Теги: #соцсфера #уряд

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