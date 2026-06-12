У травні в Україні зафіксовано найвищу кількість жертв серед цивільних осіб за 4 роки агресії РФ – ММПЛУ

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У травні в Україні загинуло та зазнало поранень більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці за останні чотири роки, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

У своїй щомісячній доповіді щодо шкоди, завданої цивільним особам, який було оприлюднено у п'ятницю, як повідомляє пресслужба ММПЛУ, міссія підтвердила, що внаслідок насильства, пов'язаного з конфліктом, в Україні у травні загинули щонайменше 274 цивільні особи та 1 763 зазнали поранень.

"Загальна кількість жертв серед цивільних осіб у травні перевищила 2 000 осіб, і цей місяць став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб з квітня 2022 року", – заявила голова ММПЛУ Даніель Белль . – Інтенсифікація бойових дій та все частіше застосування потужної зброї в міських районах призвели до великої кількості загиблих і поранених цивільних осіб по всій країні".

У попередні роки кількість жертв навесні та влітку стабільно зростала з місяця в місяць. Показники 2026 року наразі повторюють цю тенденцію, але на значно вищому рівні, ніж у попередні роки.

За даними ММПЛУ, основною причиною високої кількості жертв у травні стало застосування РФ потужної зброї в міських районах. Атаки із застосуванням ракет та авіабомб у міських районах неодноразово призводили до загибелі та поранення десятків цивільних осіб. Так, 5 травня внаслідок атаки із застосуванням авіаційних бомб по промисловій зоні міста Запоріжжя загинули 12 цивільних осіб і 42 зазнали поранень. 14 травня ракета, що влучила в багатоквартирний житловий будинок у Києві, призвела до загибелі 24 цивільних осіб та поранення щонайменше семи.

"Шкода, завдана цивільним особам, яку ми задокументували, не обмежувалася громадами поблизу лінії фронту. У містах по всій Україні неодноразові атаки із застосуванням ракет та авіабомб призводили до загибелі та поранення цивільних осіб далеко від районів активних наземних бойових дій", – додала Белль.

Хоча переважна більшість жертв у травні припала на підконтрольну Уряду України територію, ММПЛУ також підтвердила загибель і поранення цивільних осіб на території, окупованій Російською Федерацією. В одному з таких випадків 21 цивільна особа загинула, а інші зазнали поранень, коли в ніч з 21 на 22 травня один або кілька снарядів влучили в навчальний комплекс в окупованому Старобільську Луганської області.

Поблизу лінії фронту основною причиною жертв серед цивільних осіб були атаки із застосуванням безпілотників малого радіусу дії. У травні внаслідок застосування таких безпілотників загинули щонайменше 64 цивільні особи та 539 зазнали поранень, що є найвищим показником для цього виду зброї за будь-який місяць від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року. Так, у місті Херсон загинули 14 цивільних осіб і 221 зазнала поранень. Із них 6 загиблих та 132 поранених стали жертвами атак із застосуванням безпілотників малої дальності.

Окрім даних про кількість цивільних осіб, загиблих та поранених на території України, зокрема на окупованій РФ території, які були перевірені ММПЛУ, російська влада повідомила, що в травні на території Російської Федерації загинули 47 цивільних осіб і 298 зазнали поранень. ММПЛУ систематично збирає та аналізує загальнодоступну інформацію про жертви серед цивільних осіб також і в Російській Федерації, однак не має можливості регулярно підтверджувати інформацію про жертви серед цивільних осіб у Російській Федерації через обмежену кількість незалежних джерел інформації.