Чеська організація "Пам'ять народу" передала гуманітарну допомогу для потреб Сил оборони України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у церемонії передачі гуманітарної допомоги для потреб Сил безпеки і оборони України, організованій чеською громадською організацією "Пам'ять народу" (Post Bellum), повідомляє пресслужба МЗС України.

"Українським захисникам з різних підрозділів передали автомобілі, зокрема машини швидкої допомоги, термінали Starlink, генератор, зарядні станції, антидронові сітки та 3D-принтери. Загальна вартість переданої допомоги становить близько 20 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Під час заходу Сибіга наголосив на важливості міжнародної підтримки України та практичної допомоги, яка дозволяє посилювати обороноздатність держави.

"Всі ці ініціативи мають реальний вимір та практичне застосування. Це конкретна підтримка наших захисників, яка дозволяє виконувати завдання, рятувати життя та посилювати стійкість України в умовах російської агресії, що триває", – зазначив міністр.

Глава МЗС підкреслив, що солідарність міжнародних партнерів залишається важливим чинником зміцнення безпеки та стабільності в Європі.

Сибіга також висловив щиру вдячність організації Post Bellum, її волонтерам, громадянам Чехії і посольству України в Чеській Республіці за послідовну роботу із залучення та доставки вантажів для українських військових.

"Кожен переданий автомобіль, кожна одиниця обладнання та кожен внесок наших партнерів допомагають Україні захищати своїх людей і наближати всеохоплюючий мир. Ми високо цінуємо цю солідарність та підтримку", – додав міністр.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії організація Post Bellum передала Україні допомогу на суму понад 1,5 млрд грн, забезпечуючи потреби українських військових, медиків та цивільного населення.