Інтерфакс-Україна
Події
19:41 12.06.2026

Зеленський обговорив з міністром оборони Латвії Мелнісом співпрацю щодо безпеки в умовах агресії РФ

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Зеленський обговорив з міністром оборони Латвії Мелнісом співпрацю щодо безпеки в умовах агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, обговорив з ним низку питань співпраці щодо безпеки в умовах агресії РФ.

"Провів зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, який відвідує Україну з першим закордонним візитом на посаді. Обговорили реалізацію Drone Deal, яку цього тижня підписали між нашими країнами. Через цей формат, зокрема, зможемо ділитися з Латвією експертизою у захисті неба. Україна завжди готова допомагати друзям, які з нами із самого початку російської агресії. І важливо, що однаково розуміємо: безпекові виклики виникають саме через те, що Росія відмовляється завершувати свою війну дипломатією", – написав Зеленський у Телеграм.

За його словами, також обговорили можливості фінансування спільних проєктів в межах SAFE та взаємодію в межах Євросоюзу, НАТО й Об'єднаних експедиційних сил (JEF).

 

Теги: #міноборони #латвія #зеленський

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