На Закарпатті до 8 років ув'язнення засуджено матір, яка за $1000 продала сина і дочку для жебракування

На Закарпатті до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено 32-річну жінку, яка за 1000 доларів США "здала в оренду" власних малолітніх дітей для жебракування, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Хустська окружна прокуратура довела в суді, що мешканка села Ільниця домовилася про передачу 11-річного сина та 5-річної доньки сторонній особі для їхньої експлуатації протягом двох тижнів. За кожну дитину вона планувала отримати по $500", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Жінку затримали 8 квітня поблизу Іршави одразу після одержання коштів. Відтоді вона перебувала під вартою. У суді жінка визнала вину та розкаялася.

З урахуванням усіх наданих доказів 12 черная 2026 року жінку визнано винною за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми щодо малолітніх, вчинена матір'ю з метою експлуатації).

Діти передані під опіку бабусі та перебувають у безпеці.