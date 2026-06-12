Інтерфакс-Україна
Події
19:34 12.06.2026

На Закарпатті до 8 років ув'язнення засуджено матір, яка за $1000 продала сина і дочку для жебракування

1 хв читати
На Закарпатті до 8 років ув'язнення засуджено матір, яка за $1000 продала сина і дочку для жебракування

На Закарпатті до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено 32-річну жінку, яка за 1000 доларів США "здала в оренду" власних малолітніх дітей для жебракування, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Хустська окружна прокуратура довела в суді, що мешканка села Ільниця домовилася про передачу 11-річного сина та 5-річної доньки сторонній особі для їхньої експлуатації протягом двох тижнів. За кожну дитину вона планувала отримати по $500", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Жінку затримали 8 квітня поблизу Іршави одразу після одержання коштів. Відтоді вона перебувала під вартою. У суді жінка визнала вину та розкаялася.

З урахуванням усіх наданих доказів 12 черная 2026 року жінку визнано винною за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми щодо малолітніх, вчинена матір'ю з метою експлуатації).

Діти передані під опіку бабусі та перебувають у безпеці.

 

Теги: #кримінал #закарпаття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 02.06.2026
СБУ викрила розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті

СБУ викрила розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті

19:37 19.05.2026
УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

17:58 14.05.2026
Глава МЗС Угорщини - послу РФ після атаки на Закарпаття: Ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення

Глава МЗС Угорщини - послу РФ після атаки на Закарпаття: Ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення

18:27 13.05.2026
Атака РФ на Закарпаття у середу є наймасованішою у регіоні з початку повномасштабного вторгнення

Атака РФ на Закарпаття у середу є наймасованішою у регіоні з початку повномасштабного вторгнення

05:28 10.05.2026
На Закарпатті відбулася спроба нападу на приміщення ТЦК

На Закарпатті відбулася спроба нападу на приміщення ТЦК

09:54 08.05.2026
Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

09:50 08.05.2026
На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

20:45 07.05.2026
УЧХ працював на місці масштабної лісової пожежі на Закарпатті

УЧХ працював на місці масштабної лісової пожежі на Закарпатті

11:02 06.05.2026
На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

20:15 30.04.2026
Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС

Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Україна запускає реформу військової служби з новими умовами контрактів

Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, на першій лінії – в середньому 300 тис. грн

Протягом доби ворог може вдарити балістикою з полігону "Капустин Яр" – Повітряні сили

Зеленський увів санкції проти 29 фізичних осіб і 17 російських пропагандистських ЗМІ

ОСТАННЄ

В Армія+ з'явилася процедура поновлення на службі для військових які вчинили СЗЧ з НГУ

Угода з Тегераном не передбачає передачу Ірану грошей – Венс

Українська SkyFall та Airbus Defence and Space підписали меморандум про стратегічне партнерство

Правоохоронці евакуювали вісьмох цивільних з прифронтових районів Запоріжжя

Одна людина загинула, троє дістали поранень у п'ятницю на Дніпропетровщині – ОВА

За фактом можливого позбавлення волі у ТЦК на Тернопільщині спецпрокуратура відкрила кримінальне провадження

Депозитарій НБУ з 15 червня запровадить онлайн-сервіс "Кабінет клієнта"

Омбудсман звернувся до прокуратури з вимогою перевірити обставини мобілізації стрілка, який вбив двох військових на Чернігівщині

Представники дипломатичних місій відвідали місце утримання іноземних військовополонених – МЗС України

Підписання декларації про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС очікується 18-19 червня – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА