В Армія+ з'явилася процедура поновлення на службі для військових які вчинили СЗЧ з НГУ

Фото: НГУ

У застосунку Армія+ з'явилась процедура полегшеного поновлення на службі для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ з Національної гвардії України, повідомляє пресслужба 1 корпусу НГУ "Азов" в телеграм-каналі.

Зазначається, що для повернення на службу необхідно заповнити заявку на azov.army і бути на зв'язку щоб прийняти дзвінок від контакт-центру.

Після цього необхідно пройти співбесіду та отримати рекомендаційний лист від одного з підрозділів, завантажити отриманий лист до застосунку Армія+ та дочекатися наказу на прибуття до нової військової частини.