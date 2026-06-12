Інтерфакс-Україна
Події
19:23 12.06.2026

В Армія+ з'явилася процедура поновлення на службі для військових які вчинили СЗЧ з НГУ

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В Армія+ з'явилася процедура поновлення на службі для військових які вчинили СЗЧ з НГУ
Фото: НГУ

У застосунку Армія+ з'явилась процедура полегшеного поновлення на службі для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ з Національної гвардії України, повідомляє пресслужба 1 корпусу НГУ "Азов" в телеграм-каналі.

Зазначається, що для повернення на службу необхідно заповнити заявку на azov.army і бути на зв'язку щоб прийняти дзвінок від контакт-центру.

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Після цього необхідно пройти співбесіду та отримати рекомендаційний лист від одного з підрозділів, завантажити отриманий лист до застосунку Армія+ та дочекатися наказу на прибуття до нової військової частини.

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Теги: #сзч #нгу #поновлення

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