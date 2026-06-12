Інтерфакс-Україна
Події
19:02 12.06.2026

Угода з Тегераном не передбачає передачу Ірану грошей – Венс

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Угода з Тегераном не передбачає передачу Ірану грошей – Венс
Фото: NBC News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що проєкт угоди щодо завершення конфлікту з Тегераном не передбачає негайного виділення Ірану грошових коштів.

«Іран не отримає жодних грошей, жодні кошти не будуть виділені лише за підписання угоди або відвідування зустрічі», – написав він у соцмережі X.

В угоді пріоритет надається інтересам США та їх союзників, наполягає Венс.

"Якщо іранці виконають зобов'язання, то це принесе економічну вигоду їм і всьому регіону", – зазначив віцепрезидент США.

За його словами, угода має «потенціал привести до довгострокового миру».

 

 

Теги: #іран #венс #сша #умови

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