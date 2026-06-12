19:02 12.06.2026
Угода з Тегераном не передбачає передачу Ірану грошей – Венс
Фото: NBC News
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що проєкт угоди щодо завершення конфлікту з Тегераном не передбачає негайного виділення Ірану грошових коштів.
«Іран не отримає жодних грошей, жодні кошти не будуть виділені лише за підписання угоди або відвідування зустрічі», – написав він у соцмережі X.
В угоді пріоритет надається інтересам США та їх союзників, наполягає Венс.
"Якщо іранці виконають зобов'язання, то це принесе економічну вигоду їм і всьому регіону", – зазначив віцепрезидент США.
За його словами, угода має «потенціал привести до довгострокового миру».