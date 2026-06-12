Українська SkyFall та Airbus Defence and Space підписали меморандум про стратегічне партнерство

Українська технологічно-оборонна компанія SkyFall та Airbus Defence and Space підписали меморандум про започаткування стратегічного партнерства, що спрямоване на посилення захисту повітряного простору України, йдеться у релізі компанії в п'ятницю.

Згідно з ним, підписання меморандуму відбулося під час аерокосмічної виставки Європи ILA Berlin Air Show у присутності міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Передбачається, що одним із основних напрямків у стратегічному партнерстві буде робота над інтеграцією перехоплювачів P1-SUN із комплексом управління повітряним простором Airbus Air C2.

"Наш альянс зі SkyFall має скоротити розрив між традиційними оборонними системами та інноваціями з коротким циклом розробки", – цитуються у релізі слова CEO of Airbus Defence and Space Міхаеля Шелльгорна.

У свою чергу в SkyFall зазначили, що перехоплювачі P1-SUN вже знищили близько 10 тис. російських безпілотників різних типів.

"Це стало основою для партнерства з Airbus, у межах якого ми працюємо над створенням багаторівневої системи повітряної оборони нового покоління, що посилить захист в першу чергу українського неба та повітряного простору Європи", – наголошують в українській компанії.

Серед іншого співпраця сприятиме подальшому розвитку європейської оборонної екосистеми шляхом поєднання західної системної оборонної експертизи зі вже перевіреною у бойових умовах.

"Крім того, альянс SkyFall та Airbus зміцнює колективне стримування та довгострокову промислову солідарність, виводячи передові українські оборонні технології на європейський ринок", – йдеться у релізі.

Українська технологічно-оборонна компанія SkyFall об'єднує великий R&D-центр, масштабовані виробничі лінії та сертифіковану Академію SkyFall для навчання пілотів інструкторів та техніків. Компанія розробляє та виробляє дрон Vampire, також випускає FPV-дрони Shrike, перехоплювачі "шахедів" P1-SUN, системи зв'язку та компоненти – високотехнологічні інженерні рішення.

Airbus Defence and Space – є підрозділом аерокосмічної корпорації Airbus SE, що спеціалізується на аерокосмічній, оборонній та телекомунікаційній сферах.