Інтерфакс-Україна
Події
18:45 12.06.2026

Правоохоронці евакуювали вісьмох цивільних з прифронтових районів Запоріжжя

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Правоохоронці евакуювали вісьмох цивільних з прифронтових районів Запоріжжя

Запорізькі поліцейські та капелани евакуювали вісьмох жителів Комишуваської громади, повідомляє Національна поліція України.

"Серед врятованих – діти та маломобільні громадяни, які потребували допомоги під час виїзду з небезпечної території. Наймолодшому евакуйованому 3 роки, найстаршому – 73", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що евакуаційна група відпрацювала кілька адрес у селах Зарічне, Новотроїцьке та Новорозівка. Унаслідок постійних ворожих обстрілів оселі місцевих жителів пошкоджені, а постійна загроза нових ударів змусила людей ухвалити рішення про виїзд до безпечніших регіонів.

Завдяки спільним діям поліцейських і капеланів людей вдалося безпечно вивезти із зони підвищеної небезпеки.

Теги: #запорізька_область #нацполіція #евакуація

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