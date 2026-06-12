Правоохоронці евакуювали вісьмох цивільних з прифронтових районів Запоріжжя

Запорізькі поліцейські та капелани евакуювали вісьмох жителів Комишуваської громади, повідомляє Національна поліція України.

"Серед врятованих – діти та маломобільні громадяни, які потребували допомоги під час виїзду з небезпечної території. Наймолодшому евакуйованому 3 роки, найстаршому – 73", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що евакуаційна група відпрацювала кілька адрес у селах Зарічне, Новотроїцьке та Новорозівка. Унаслідок постійних ворожих обстрілів оселі місцевих жителів пошкоджені, а постійна загроза нових ударів змусила людей ухвалити рішення про виїзд до безпечніших регіонів.

Завдяки спільним діям поліцейських і капеланів людей вдалося безпечно вивезти із зони підвищеної небезпеки.