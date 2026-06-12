Інтерфакс-Україна
Події
18:40 12.06.2026

Одна людина загинула, троє дістали поранень у п'ятницю на Дніпропетровщині – ОВА

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Одна людина загинула, троє дістали поранень у п'ятницю на Дніпропетровщині – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Одна людина загинула, троє дістали поранень у п’ятницю, понад 50 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені магазини, адмінбудівлі, приватний будинок та автомобілі. Постраждали двоє людей. Це 53-річна жінка і 14-річний хлопець. Лікуватимуться амбулаторно", – написав Ганжа у Телеграм ввечері у п’ятницю.

Ворог також завдав удару й по Зеленодольській та Грушівській громадах, що на Криворіжжі. Пошкоджена інфраструктура. "Загинув 60-річний чоловік. Ще один чоловік 63 років дістав поранень. Він госпіталізований у важкому стані", – зазначив очільник області.

Теги: #дніпропетровщина #атаки_рф

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