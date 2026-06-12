Інтерфакс-Україна
Події
18:40 12.06.2026

За фактом можливого позбавлення волі у ТЦК на Тернопільщині спецпрокуратура відкрила кримінальне провадження

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За фактом можливого позбавлення волі у ТЦК на Тернопільщині спецпрокуратура відкрила кримінальне провадження

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного позбавлення волі або викрадення людини після скарг на порушення прав громадян у ТЦК на Тернопільщині, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Підставою стали результати моніторингового візиту представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП, а також матеріали, надані Військовою службою правопорядку. Відомості до ЄРДР внесено 12 червня 2026 року за ч. 2 ст. 146 КК України.

"За оприлюдненою інформацією, під час візиту у приміщенні ТЦК перебували близько 28 осіб. 17 із них письмово повідомили про можливі порушення своїх прав. Також встановлено, що серед осіб, які перебували у ТЦК, були громадяни, які, за попередніми даними, не підлягали мобілізації. Зокрема, чоловік із довічною інвалідністю ІІ групи з дитинства, особи з психічними розладами, а також громадяни, які фактично досягли граничного віку перебування на військовому обліку", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі генпрокуратури.

За результатами перевірки п’ятьох таких осіб було звільнено.

Наразі прокурори спільно зі слідчими перевіряють викладені факти, встановлюють обставини перебування громадян у приміщенні ТЦК та СП, законність їх утримання, а також надають правову оцінку діям службових осіб.

На цьому етапі вже опитано осіб, які повідомили про можливі порушення, та проводяться першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування доручено слідчим ГУ НП в Тернопільській області.

Теги: #офіс_генпрокурора #тернопільщина #тцк

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