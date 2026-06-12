Інтерфакс-Україна
Події
18:28 12.06.2026

Депозитарій НБУ з 15 червня запровадить онлайн-сервіс "Кабінет клієнта"

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Депозитарій НБУ з 15 червня запровадить онлайн-сервіс "Кабінет клієнта"
Фото: https://bank.gov.ua/

Депозитарій Національного банку України (НБУ) з 15 червня 2026 року запровадить онлайн-сервіс "Кабінет клієнта" для автоматизації взаємодії з учасниками ринку та спрощення доступу клієнтів до послуг, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно із повідомленням, на першому етапі клієнти матимуть доступ до адміністративних даних із системи "Депозитарій НБУ" та можливість їх оновлення. Сервіс також міститиме зразки документів для автоматизованого формування листів і розпоряджень та довідкові матеріали щодо роботи із системою.

Надалі Нацбанк планує поетапно розширювати функціональні можливості сервісу з урахуванням користувацького досвіду, відгуків і запитів клієнтів.

Теги: #онлайн_сервіс #нбу

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