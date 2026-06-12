Інтерфакс-Україна
Події
18:25 12.06.2026

Омбудсман звернувся до прокуратури з вимогою перевірити обставини мобілізації стрілка, який вбив двох військових на Чернігівщині

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Омбудсман звернувся до прокуратури з вимогою перевірити обставини мобілізації стрілка, який вбив двох військових на Чернігівщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідування обставин мобілізації чоловіка, який вбив двох військовослужбовців та поранив третього на Чернігівщині.

"Я терміново направив звернення до Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів та командування Сухопутних військ ЗСУ із вимогою перевірити обставини мобілізації цієї особи, надати правову оцінку діям усіх посадових осіб, причетних до ухвалення відповідних рішень і розпочати дисциплінарне провадження, а також з’ясувати, чи був належним чином врахований стан психічного здоров’я мобілізованого", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він нагадав, що за даними слідства у чоловіка був підтверджений психічний розлад. Попри це він був мобілізований, успішно пройшов ВЛК, його визнали повністю придатним до військової служби. Чоловік отримав в руки зброю та був направлений на полігон на навчання.

"Потім він з цієї ж зброї власними руками застрелив двох інструкторів, які загинули на місці і ще один отримав поранення. Суд ухвалив вирок безпосередньому виконавцю злочину – цьому мобілізованому чоловіку, який стріляв. Але суспільство має отримати відповідь і на інші питання: де відповідальність тих, хто мобілізував цю людину і хто визнав її повністю придатною до служби?", – підкреслив омбудсман.

"Я наполягаю на відкритті кримінальних проваджень щодо кожного, чиї дії або бездіяльність сприяли цьому жахливому злочину. Загибель двох військовослужбовців – це трагедія, яка потребує чесного, повного та неупередженого розслідування. Ця фатальна подія стала не лише вироком конкретній людині, а й тривожним сигналом про проблеми в системі мобілізації, які держава більше не має права ігнорувати", – резюмував він.

Теги: #лубінець #чернігівщина #стрілок

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