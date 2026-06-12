Представники дипломатичних місій відвідали місце утримання іноземних військовополонених – МЗС України

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Міністерство закордонних справ України спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими організували візит представників іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, до місця утримання військовополонених "Захід-1".

У заході 10-11 червня взяли участь представники 14 держав, включаючи глав дипломатичних місій, повідомляє пресслужба міністерства.

"Метою візиту стало підтвердження повного та неухильного дотримання Україною норм міжнародного гуманітарного права, зокрема в частині поводження з військовополоненими. Учасники мали змогу особисто ознайомитися з умовами утримання, поспілкуватися з полоненими та оцінити відповідність установи вимогам Третьої Женевської конвенції. Відвідання іноземними дипломатами військовополонених, частина з яких є громадянами третіх країн, мало також важливу мету консолідації міжнародних зусиль з протидії російському незаконному рекрутингу найманців у країнах Азії, Африки, Латинської Америки та інших регіонів", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у той час як Україна свідомо та принципово залишається відкритою до такого формату, Росія систематично грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, позбавляє міжнародних спостерігачів доступу до місць утримання українських військовополонених, а також застосовує тортури та інші форми нелюдського поводження.

Під час візиту до табору "Захід-1" представники дипломатичного корпусу мали можливість безпосередньо ознайомитися з умовами утримання іноземних громадян, яких Росія шляхом обману або примусу втягнула у збройну агресію проти України. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, щонайменше 3 080 іноземців із 135 країн і невизнаних територій воюють або воювали на боці Росії проти України.

"Їхня кількість стрімко зростає: з 34 осіб у 2022 році до майже 14 000 у 2025 році, тоді як план Росії на 2026 рік передбачає залучення понад 18 500 іноземних контрактників. Чимало з них були завербовані під виглядом цивільного працевлаштування без будь-якого попередження про можливу участь у бойових діях. Інших примушували до підписання контрактів, використовуючи їхню правову вразливість, зокрема прострочені візи, відсутність легального статусу або факт затримання за порушення міграційного законодавства Російської Федерації", – наголосили в міністерстві.

Україна закликає держави-партнери та міжнародне співтовариство вживати конкретних заходів для протидії незаконній вербувальній діяльності Росії, інформувати власних громадян про реальний характер "контрактної служби" у російській армії та притягати Російську Федерацію до відповідальності за систематичні й грубі порушення міжнародного гуманітарного права.