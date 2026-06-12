Підписання декларації про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС очікується 18-19 червня – ЗМІ

Рада ЄС ухвалить рішення про початок переговорів щодо вступу Молдови до Європейського Союзу. Відповідний проєкт підсумкової декларації, підписання якої очікується 18-19 червня в Брюсселі, оприлюднив телеканал Moldova 1.

"Проєкт висновків європейського саміту 18-19 червня, який ми отримали до зустрічі лідерів 27 країн, підтверджує, що багато дипломатів уже підозрювали: ЄС продовжує надавати політичну підтримку Україні та Республіці Молдова", – ідеться в репортажі.

Зазначено, що в Брюсселі уникають "будь-яких нових конкретних обіцянок щодо їх вступу".

"Європейська Рада вітає організацію Міжурядової конференції щодо вступу Республіки Молдова до ЄС та відкриття пакету основоположних цінностей 15 червня 2026 р. і сподівається на якнайшвидше відкриття інших кластерів відповідно до меритократичного підходу. Європейська Рада також сподівається на організацію саміту ЄС – Республіка Молдова 22 червня 2026 року", – ідеться в проєкті документа.