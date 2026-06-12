Федоров: Розпочинаємо перший етап масштабної трансформації ЗСУ

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Відкриваємо ринок рекрутингу для іноземців та починаємо поступове звільнення зі служби для тих, хто найдовше в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових, це – перший етап масштабної трансформації Збройних сил України, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Наша мета – до 30-50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями. Ще одне ключове питання. Справедливість для тих, хто найдовше в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби", – написав він у Телеграмі.

За його словами, другим етапом стане комплексна трансформація процесу рекрутингу й мобілізації.

"Ми будуємо армію зі зрозумілими правилами та повагою до військового. Життя людини – найбільша цінність. І наше головне завдання – зробити все можливе для збереження життя військового на передовій. Саме така армія здатна дати Україні сильну позицію для завершення війни", – зазначив міністр.

Згідно із даними сайту Міноборони, також трансформація передбачає переведення між військовими частинами у межах ділянки фронту раз на рік. При цьому передбачається, що переводити в іншу ВЧ протягом 6 місяців можна буде 50 людей з бригади, полку, 10 – з окремого батальйону. Переведення має бути реалізовано повністю автоматичним через Армія+ за 30 діб, після переведення буде діяти заборона на переведення в іншу ВЧ протягом 6 місяців.

Зазначається, що до 20 вересня 2026 року діє проєкт добровільного повернення на службу після СЗЧ з можливістю обрати підрозділ. Після завершення терміну проєкту посилюються заходи щодо притягнення до відповідальності за дезертирство.

Також у війську передбачається впровадження аналізу ефективності військових підрозділів. Так, планується запровадити більше 160 показників для виявлення аномалій по втратах людей, техніки, територій, бойовій готовності, строках комплектування тощо. Крім того, передбачається запровадження механізму контролю місій штурмовика та піхотинця, що має забезпечити загальне підвищення керованості підрозділів. Також це забезпечить підтвердження перебування на позиціях для гарантованих і прозорих виплат та швидше визначення місцеперебування поранених або загиблих для евакуації.

Раніше повідомлялось, що президента України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розпочинають перший етап трансформації Сил оборони, який передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом, повідомляється у телеграм-каналі.

Зазначається, що змінюється система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тис. грн на місяць, максимальний – до 460 тис. грн залежно від характеру виконуваних завдань.

Передбачено також базове грошове забезпечення у розмірі 20 тис. грн, додаткові виплати за перебування на позиціях, участь в ударно-пошукових діях та штурмових операціях. Крім того, мінімальне забезпечення військовослужбовців у тилу планується підвищити з 20 тис. до 30 тис. грн.

Окремо будуть підвищені виплати для командування бойових підрозділів.

У межах реформи планується запуск трьох типів контрактів: піхотно-штурмового, бойового та базового.

Піхотно-штурмовий контракт передбачає службу строком 10 або 14 місяців із подальшим наданням відстрочки від мобілізації. Бойовий контракт для інших бойових посад передбачає строк служби 24 місяці та відстрочку після завершення. Базовий контракт пропонується для логістичних, штабних і технічних спеціальностей із можливістю переходу до бойових напрямків.

Повідомляється також про механізм накопичувальної відстрочки, яка враховуватиме тривалість та інтенсивність служби.

Для військовослужбовців, які найдовше перебувають у силах оборони та мають значний бойовий досвід, до кінця року планується поступове запровадження механізму звільнення зі служби.

Серед інших змін анонсовано запуск системи підтвердження перебування військових на позиціях для забезпечення прозорості виплат та оперативнішого реагування у випадках поранення.

Крім того, планується відкриття ринку рекрутингу іноземців через приватні рекрутингові компанії, розширення можливостей переведення військовослужбовців через застосунок "Армія+" та впровадження системи оцінювання ефективності бригад за понад 160 показниками.

Окремо анонсовано запуск обмеженого у часі механізму повернення до служби для військовослужбовців, які самовільно залишили частини, із можливістю самостійного вибору підрозділу та командира.

Зазначається, що комплекс змін має на меті підвищення спроможності сил оборони та вдосконалення системи управління військовою службою.