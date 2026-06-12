У сервісів Meta та Downdetector стався збій – ЗМІ

У п’ятницю у деяких сервісів Meta – Facebook, Messenger та Instagram, а також у сервісі Downdetector стався збій, повідомляє "Суспільне".

"Користувачі соціальних мереж Facebook та Instagram повідомляють про проблеми з завантаженням дописів та оновленням сторінок. Зокрема, частина функцій платформ працює нестабільно або зовсім не відкривається", – йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Також сервіс Downdetector, що відстежує збій в роботі сайтів, не завантажується або відкривається з помилками.