Інтерфакс-Україна
Події
17:29 12.06.2026

У сервісів Meta та Downdetector стався збій – ЗМІ

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У сервісів Meta та Downdetector стався збій – ЗМІ

У п’ятницю у деяких сервісів Meta – Facebook, Messenger та Instagram, а також у сервісі Downdetector стався збій, повідомляє "Суспільне".

"Користувачі соціальних мереж Facebook та Instagram повідомляють про проблеми з завантаженням дописів та оновленням сторінок. Зокрема, частина функцій платформ працює нестабільно або зовсім не відкривається", – йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Також сервіс Downdetector, що відстежує збій в роботі сайтів, не завантажується або відкривається з помилками.

Теги: #facebook #messenger #meta #instagram #збій

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