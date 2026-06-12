ВАКС засудив до 4,5 років позбавлення волі ексдепутата Одеської облради, який завдав держбюджету збитків на 16,4 млн грн

Колегія суддів ВАКС на засіданні в п’ятницю оголосила вирок колишньому депутату Одеської обласної ради та директору будівельного підприємства, яких було викрито на зловживанні службовим становищем і службовому підробленні під час закупівлі вуличних світильників для потреб громади.

"Ексдепутата визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Йому призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих й адміністративно-господарських функцій в органах влади та на державних і комунальних підприємствах, строком на 3 роки", – повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

Крім того, директора підприємства визнано винуватим за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Його засуджено до 4 років позбавлення волі із забороною обіймати аналогічні посади в суб’єктах господарювання всіх форм власності строком на 2 роки 6 місяців.

Суд також задовольнив цивільний позов прокурора САП та постановив стягнути із засуджених солідарно понад 16,3 млн грн на користь Цебриківської селищної ради Одеської області.

Як встановило слідство, у 2018 році депутат Одеської облради організував укладення селищним головою однієї з територіальних громад Одеської області низки договорів на виконання робіт з облаштування вуличного освітлення в обхід тендерних процедур та поза конкурентним полем з підконтрольним йому товариством.

Зважаючи на те, що предмет закупівлі штучно розділено на частини, а вартість робіт за кожну частину окремо не перевищувала 1,5 млн грн, договори були укладені без застосування електронної системи закупівель. Крім того, це дало можливість підряднику включити до договірної ціни світильники вуличного освітлення за цінами, умисно завищеними в понад 6 разів.

У подальшому депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких було включено неправдиві відомості щодо понесених витрат. Як наслідок, на рахунок його підприємства безпідставно перераховано 6 млн грн.

Згодом викрили ще один епізод – на суму 10,4 млн грн.

Загалом внаслідок таких дій у 2018-2020 роках державі завдано збитків на 16,4 млн грн.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.