Свириденко: Уряд запустив комплексну трансформацію військової служби

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Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про запуск комплексну трансформацію військової служби з новими контрактами, термінами служби та грошовим забезпеченням.

"На виконання завдання, яке поставив президент Володимир Зеленський, уряд запустив комплексну трансформацію військової служби. Чіткі терміни служби, нові контракти, нові підвищені зарплати військовим на передовій і в тилу, реформа рекрутингу. Ключовий принцип – повага до кожного військовослужбовця. Людина повинна знати, де служить, скільки служить і що буде далі", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Зазначається, що усі деталі щодо нових контрактів, термінів служби, грошового забезпечення можна ознайомитися за посиланням: https://transformation.mod.gov.ua/