Інтерфакс-Україна
Події
17:20 12.06.2026

ПриватБанк у ніч на 13 червня призупинить карткові операції, роботу банкоматів і терміналів

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ПриватБанк у ніч на 13 червня призупинить карткові операції, роботу банкоматів і терміналів

Державний ПриватБанк у ніч на 13 червня 2026 року проведе планові регламентні роботи процесингового центру, через що тимчасово призупинить операції з платіжними картками, роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку, повідомила пресслужба фінустанови.

Згідно із повідомленням, роботи триватимуть із 00:05 до 6:30 ранку 13 червня.

Регламентні роботи проводитимуться для збільшення потужностей і безпеки операцій із платіжними картками.

Клієнтам, які планують карткові оплати у період проведення робіт, ПриватБанк рекомендує здійснити їх заздалегідь або відкласти на кілька годин.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 травня 2026 року становили 952,46 млрд грн (22,5% від загального обсягу).

За даними НБУ на 1 травня 2026 року, ПриватБанк загалом випустив 63,85 млн платіжних карток, з яких протягом місяця операції проводилися з 32,28 млн.

Мережа банку налічувала 7433 банкоматів, 9831 терміналів самообслуговування та 346,82 тис. торговельних платіжних терміналів.

Теги: #приватбанк #регламентні_роботи

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