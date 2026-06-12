Посадовця РТЦК на Тернопільщині затримано на хабарі – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань України спільно з департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції затримали начальника одного з відділів Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який торгував впливом на посадових осіб ТЦК.

"За даними слідства, 37-річний підполковник переконував військовозобов’язаного, що може організувати видалення інформації про його розшук із баз даних через систему "Оберіг". Свої послуги посадовець оцінив у $2,5 тис", – повідомляють на сайті ДБР.

Працівники ДБР затримали фігуранта під час отримання обумовленої суми.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб ТЦК та СП.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.