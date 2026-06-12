Питання демонтажу недобудови "Апрель-2" на станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" вирішуватимуть після суду – мер

Київська влада відхилила петицію із закликом звільнити станцію швидкісного трамваю "Кільцева дорога" від недобудови "Апрель-2" (ТРЦ "April City") через діючу судову справу щодо зазначеного об’єкту.

"Інформую, що згідно з відомостями Єдиного державного реєстру судових рішень ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 30.06.2025 відкрито провадження в адміністративній справі № 320/30643/25 за позовом Державної інспекції архітектури та містобудування України до ТОВ "ФАВОРИТ-ПОЛІС", Комунального підприємства "КИЇВПАСТРАНС" про зобов’язання знести за власний рахунок самочинно збудований об’єкт "Реконструкція зупинкової станції лінії швидкісного трамвая під транспортний комплекс з пунктом масової посадки громадського призначення з надземним гаражем паркінгом від вул. Старовокзальної до Великої кільцевої дороги станція "Кільцева дорога" (Коригування)", – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Зазначається, що остаточне прийняття рішення щодо порушеного в петиції питання у частині незаконного будівництва вживатимуться з урахуванням результатів розгляду судової справи та ухвалення відповідних рішень.

В свою чергу, депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук повідомив, що отримав відповідь на звернення від Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) і Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Якщо коротко, ДІАМ видала 7 різних приписів про усунення порушень, починаючи з 2022 року. А в липні 2025 року зобов’язала забудовника привести об’єкт у відповідність до цільового призначення земельних ділянок. Після невиконання приписів у жовтні 2025 року ДІАМ визнала об’єкт самочинним будівництвом та зобов’язала забудовника знести його до грудня 2025 року.

Забудовник цього не зробив. Як несподівано. У квітні 2026 року інспекція звернулася до суду з позовом про примусове знесення об’єкта за рахунок ТОВ "Фаворит-Поліс" та КП "Київпастранс". Тобто зараз усе в руках Київського окружного адміністративного суду", – написав Грищук в соцмережі Threads у п’ятницю.

За його словами, п’ять земельних ділянок, на яких збудовано об’єкт, перебувають в оренді у міста, водночас договір оренди закінчився ще у 2021 році й більше не продовжувався.

Як повідомлялося, 26 травня петиція на сайті Київради із закликом звільнити станцію швидкісного трамваю "Кільцева дорога" від недобудови "Апрель-2" набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Авторка петиція вимагала: негайного демонтажу недобудованих конструкцій "Апрель-2", що розташовані над трамвайними коліями та станцією "Кільцева дорога"; звільнення проїжджої частини проспекту від бетонних опор та будівельних парканів для відновлення проєктної ширини дороги та ліквідації заторів; повного відновлення роботи станції "Кільцева дорога", щоб трамвай курсував до своєї законної кінцевої зупинки, а не розвертався на "Жуля Верна"; проведення комплексного благоустрою території навколо транспортного вузла, облаштування безпечних пішохідних переходів та освітлення; розірвання інвестиційного договору та договорів оренди землі із забудовником через невиконання зобов’язань протягом 7,5 років.

Тоді ж депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук направив звернення до мера Києва Віталія Кличка і генерального прокурора Руслана Кравченка щодо недобудови "Апрель-2" в столиці.