Апеляційний суд підтвердив довічний вирок інформаторці РФ з Херсона – Офіс генпрокурора
Херсонський апеляційний суд довів законність вироку 39-річній мешканці Херсона, засудженій за державну зраду, повідомили в Офісі генерального прокурора України.
"Прокурори Херсонської обласної прокуратури в апеляційному суді довели законність вироку 39-річній мешканці Херсона, засудженій за державну зраду. Суд першої інстанції призначив їй довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за передачу ворогу даних про українських військових", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прокуратури.
Захист намагався оскаржити рішення та пом’якшити покарання, однак прокурори довели відсутність для цього підстав.
"Встановлено, що у 2023 році жінка через Telegram передавала російським кураторам геолокації, фото та відео місць перебування українських військових і техніки. Інформація використовувалась для коригування ворожих обстрілів", – розповіли прокурори.
Херсонський апеляційний суд залишив скарги без задоволення, а вирок – без змін.
Покарання за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада, вчинену в умовах воєнного стану) набрало законної сили.