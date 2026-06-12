ВАКС продовжив строк тримання під вартою ексміністра Галущенка, але зменшив заставу до 150 млн грн – ЦПК

Фото: скриншот відео

Вищий антикорупційний суд України продовжив строк дії тримання під вартою Германа Галущенка ще на два місяці, при тому зменшив заставу до 150 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк дії тримання під вартою Германа Галущенка ще на два місяці. При цьому суддя вирішив зменшити розмір альтернативної застави з 200 млн до 150 млн грн", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ЦПК.

Як повідомлялось, у квітні ВАКС продовжив фігуранту справи "Мідас" – колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку строк тримання під вартою ще на два місяці, залишивши альтернативу застави в 200 млн грн.

Раніше повідомлялося, колишнього міністра енергетики було затримано під час спроби виїзду з України у межах справи "Мідас" 15 лютого. 16 лютого йому повідомили про підозру у справі "Мідас": інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.