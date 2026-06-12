Україна запускає реформу військової служби з новими умовами контрактів

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В Україні розпочинають перший етап трансформації Сил оборони, який передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом, повідомляється у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського.

"Перший етап стосується ефективності і справедливості, яка починається зі зрозумілих правил. Людина, яка захищає свій дім, повинна знати, в який підрозділ, на яку посаду, за які гроші і на який термін. І що після служби є гарантована відстрочка", – йдеться у відео, яке було опубліковано у телеграм-каналі президента у п’ятницю.

Зазначається, що змінюється система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тис. грн на місяць, максимальний – до 460 тис. грн залежно від характеру виконуваних завдань.

Також передбачено базове грошове забезпечення у розмірі 20 тис. грн, додаткові виплати за перебування на позиціях, участь в ударно-пошукових діях та штурмових операціях. Крім того, мінімальне забезпечення військовослужбовців у тилу планується підвищити з 20 тис. до 30 тис. грн.

Окремо будуть підвищені виплати для командування бойових підрозділів.

У межах реформи планується запуск трьох типів контрактів: піхотно-штурмового, бойового та базового.

Піхотно-штурмовий контракт передбачає службу строком 10 або 14 місяців із подальшим наданням відстрочки від мобілізації. Бойовий контракт для інших бойових посад передбачає строк служби 24 місяці та відстрочку після завершення. Базовий контракт пропонується для логістичних, штабних і технічних спеціальностей із можливістю переходу до бойових напрямків.

Також повідомляється про механізм накопичувальної відстрочки, яка враховуватиме тривалість та інтенсивність служби.

Для військовослужбовців, які найдовше перебувають у силах оборони та мають значний бойовий досвід, до кінця року планується поступове запровадження механізму звільнення зі служби.

Серед інших змін анонсовано запуск системи підтвердження перебування військових на позиціях для забезпечення прозорості виплат та оперативнішого реагування у випадках поранення.

Також планується відкриття ринку рекрутингу іноземців через приватні рекрутингові компанії, розширення можливостей переведення військовослужбовців через застосунок "Армія+" та впровадження системи оцінювання ефективності бригад за понад 160 показниками.

Окремо анонсовано запуск обмеженого у часі механізму повернення до служби для військовослужбовців, які самовільно залишили частини, із можливістю самостійного вибору підрозділу та командира.

Зазначається, що комплекс змін має на меті підвищення спроможності сил оборони та вдосконалення системи управління військовою службою.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, зокрема, тим хто в тилу будуть виплачувати мінімум 30 тис. гривень, на першій лінії – в середньому 300 тис. гривень.