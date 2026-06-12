Інтерфакс-Україна
Події
14:45 12.06.2026

Лубінець: в Тернопільському ТЦК утримувалися люди з психічними розладами та інвалідністю

2 хв читати
Лубінець: в Тернопільському ТЦК утримувалися люди з психічними розладами та інвалідністю

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Тернопільському ТЦК та СП утримувались люди з психічними розладами та інвалідністю; після втручання Офісу омбудсмена було звільнено п’ятьох громадян, двоє з них із психічними розладами, ще один – із довічною інвалідністю II групи з дитинства.

"Щойно мої представники повернулися з моніторингового візиту до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП. Це чергова ситуація, яка показує: реформа мобілізації потрібна не завтра і не сьогодні – вона була потрібна ще вчора", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

За його словами, дякуючи втручанню команди омбудсмена було "негайно звільнено 5 людей, які не підлягали мобілізації". Їх відпустили з приміщення ТЦК та СП, а до їхніх військово-облікових даних внесли відповідні зміни щодо зняття з військового обліку. Серед них – чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами (з етичних міркувань не розголошую діагнози), а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько пів року.

Під час візиту до місця, де перебували мобілізовані українці, на той момент утримували близько 28 осіб. Із них 17 письмово звернулися до омбудсмена зі скаргами на можливі порушення їхніх прав.

"Те, що ми побачили, обурює: наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму", – розповів Лубінець. Він також повідомив, що під час спілкування тет-а-тет люди розповіли про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів, а також недотримання вимог під час проходження ВЛК. "Усі викладені факти задокументовано, про них уже повідомлено керівництво", – додав він.

Теги: #тцк #лубінець #тернопільщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 11.06.2026
Посадовців трьох РТЦК Тернопільщини підозрюють у фіктивній мобілізації громадян

Посадовців трьох РТЦК Тернопільщини підозрюють у фіктивній мобілізації громадян

16:26 11.06.2026
Начальнику ТЦК на Волині повідомлено про підозру за оформлення фіктивної непридатності до служби

Начальнику ТЦК на Волині повідомлено про підозру за оформлення фіктивної непридатності до служби

14:33 11.06.2026
СБУ: на Тернопільщині викрито керівників ТЦК, які завищували кількість мобілізованих у звітах

СБУ: на Тернопільщині викрито керівників ТЦК, які завищували кількість мобілізованих у звітах

12:06 10.06.2026
ВАКС визнав необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП

ВАКС визнав необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП

14:51 09.06.2026
Рада викликала директорку УЦОЯО Вакуленко для пояснення ситуації зі складанням НМТ

Рада викликала директорку УЦОЯО Вакуленко для пояснення ситуації зі складанням НМТ

10:59 09.06.2026
Лубінець: НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість

Лубінець: НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість

17:23 08.06.2026
З ТОТ та території Росії вдалося забезпечити виїзд 60 українців – омбудсман

З ТОТ та території Росії вдалося забезпечити виїзд 60 українців – омбудсман

16:27 08.06.2026
ДБР відкрило провадження через оприлюднене відео можливого знущання над працівником ТЦК в Одеському СІЗО

ДБР відкрило провадження через оприлюднене відео можливого знущання над працівником ТЦК в Одеському СІЗО

16:43 05.06.2026
Лубінець домовився про повернення п'яти громадян та верифікацію списків полонених з новим російським омбудсменом

Лубінець домовився про повернення п'яти громадян та верифікацію списків полонених з новим російським омбудсменом

12:22 05.06.2026
Посадовця одного з ТЦК на Волині затримано за хабар

Посадовця одного з ТЦК на Волині затримано за хабар

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, на першій лінії – в середньому 300 тис. грн

Протягом доби ворог може вдарити балістикою з полігону "Капустин Яр" – Повітряні сили

Зеленський увів санкції проти 29 фізичних осіб і 17 російських пропагандистських ЗМІ

На Сумщині внаслідок ворожої нічної атаки загинула працівниця одного з об'єктів "Укрзалізниці", ще одну співробітницю госпіталізовано

ОСТАННЄ

Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

Норвегія надасть 100 млн крон на відновлення арки НБК на Чорнобильській АЕС

Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, на першій лінії – в середньому 300 тис. грн

Ворог атакував термінал "Нової пошти" у Запоріжжі

До Києва прибув міністр оборони Латвії

Гендиректор УЧХ Доценко став переможцем національного конкурсу "Благодійна Україна – 2025"

Жінка загинула через удар БпЛА у Херсоні – прокуратура

Грози, град і шквали прогнозуються в суботу вдень на Лівобережжі та в Криму

ВАКС визнав необґрунтованими активи колишнього посадовця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

У Запоріжжі через російський обстріл пошкоджений логістичний термінал – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА