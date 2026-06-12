Лубінець: в Тернопільському ТЦК утримувалися люди з психічними розладами та інвалідністю

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Тернопільському ТЦК та СП утримувались люди з психічними розладами та інвалідністю; після втручання Офісу омбудсмена було звільнено п’ятьох громадян, двоє з них із психічними розладами, ще один – із довічною інвалідністю II групи з дитинства.

"Щойно мої представники повернулися з моніторингового візиту до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП. Це чергова ситуація, яка показує: реформа мобілізації потрібна не завтра і не сьогодні – вона була потрібна ще вчора", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

За його словами, дякуючи втручанню команди омбудсмена було "негайно звільнено 5 людей, які не підлягали мобілізації". Їх відпустили з приміщення ТЦК та СП, а до їхніх військово-облікових даних внесли відповідні зміни щодо зняття з військового обліку. Серед них – чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами (з етичних міркувань не розголошую діагнози), а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько пів року.

Під час візиту до місця, де перебували мобілізовані українці, на той момент утримували близько 28 осіб. Із них 17 письмово звернулися до омбудсмена зі скаргами на можливі порушення їхніх прав.

"Те, що ми побачили, обурює: наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму", – розповів Лубінець. Він також повідомив, що під час спілкування тет-а-тет люди розповіли про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів, а також недотримання вимог під час проходження ВЛК. "Усі викладені факти задокументовано, про них уже повідомлено керівництво", – додав він.