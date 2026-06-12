Інтерфакс-Україна
Події
14:39 12.06.2026

Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

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Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

Президент України Володимир Зеленський закликав українів сьогодні і в наступні дні звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.

"І обов’язково кожного дня – і сьогодні, і наступними днями, – будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу й на що розраховують у Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших "карт" у них немає", – сказав Зеленський у зверненні у п’ятницю.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр", звідки запускався "Орєшнік".

Теги: #тривоги #зеленський

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