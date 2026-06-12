Норвегія надасть 100 млн крон на відновлення арки НБК на Чорнобильській АЕС

Норвегія оголосила про додатковий внесок у розмірі 100 млн норвезьких крон (близько $10 млн) на відновлення захисного Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС, пошкодженого внаслідок атаки російського дрона.

Як повідомило Міністерство енергетики України у п’ятницю, кошти будуть спрямовані через спеціальний рахунок International Chornobyl Cooperation Account (ICCA), який адмініструє Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Фінансування дозволить відновити системи безпеки ЧАЕС після російської атаки безпілотником у лютому 2025 року, внаслідок якої було пошкоджено НБК над зруйнованим четвертим енергоблоком", – зазначили у відомстві.

В Міненерго нагадали, що наприкінці квітня цього року США анонсували виділення $100 млн на ремонт конфайнменту ЧАЕС. Окрім того, в межах Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки була підписана угода з ЄБРР про EUR30 млн на перший етап відновлення конфайнменту і партнери взяли на себе перші зобов’язання на суму майже EUR100 млн.

"Дякуємо усім міжнародним партнерам за їхню сталу підтримку та солідарність з Україною. Ці внески є важливим кроком для посилення ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й усієї Європи", – наголосив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.