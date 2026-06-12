Інтерфакс-Україна
Події
14:37 12.06.2026

Норвегія надасть 100 млн крон на відновлення арки НБК на Чорнобильській АЕС

1 хв читати
Норвегія надасть 100 млн крон на відновлення арки НБК на Чорнобильській АЕС

Норвегія оголосила про додатковий внесок у розмірі 100 млн норвезьких крон (близько $10 млн) на відновлення захисного Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС, пошкодженого внаслідок атаки російського дрона.

Як повідомило Міністерство енергетики України у п’ятницю, кошти будуть спрямовані через спеціальний рахунок International Chornobyl Cooperation Account (ICCA), який адмініструє Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Фінансування дозволить відновити системи безпеки ЧАЕС після російської атаки безпілотником у лютому 2025 року, внаслідок якої було пошкоджено НБК над зруйнованим четвертим енергоблоком", – зазначили у відомстві.

В Міненерго нагадали, що наприкінці квітня цього року США анонсували виділення $100 млн на ремонт конфайнменту ЧАЕС. Окрім того, в межах Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки була підписана угода з ЄБРР про EUR30 млн на перший етап відновлення конфайнменту і партнери взяли на себе перші зобов’язання на суму майже EUR100 млн.

"Дякуємо усім міжнародним партнерам за їхню сталу підтримку та солідарність з Україною. Ці внески є важливим кроком для посилення ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й усієї Європи", – наголосив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Теги: #чаес #нбк #міненерго #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 11.06.2026
Норвегія надає понад 9 млн євро на ремонт захисного саркофагу ЧАЕС

Норвегія надає понад 9 млн євро на ремонт захисного саркофагу ЧАЕС

05:01 10.06.2026
Дипломатичні зусилля мають супроводжуватися військовою та цивільною підтримкою – прем'єр Норвегії після зустрічі з Зеленським у Таллінні

Дипломатичні зусилля мають супроводжуватися військовою та цивільною підтримкою – прем'єр Норвегії після зустрічі з Зеленським у Таллінні

17:50 09.06.2026
Норвегія спрямує на розробку й закупівлю морських дронів для України понад 1 млрд крон

Норвегія спрямує на розробку й закупівлю морських дронів для України понад 1 млрд крон

17:29 09.06.2026
Прем'єр Норвегії: ми підтримуємо заклик України до миру, і готові зробити свій внесок у зусилля

Прем'єр Норвегії: ми підтримуємо заклик України до миру, і готові зробити свій внесок у зусилля

17:20 08.06.2026
Російські пропагандисти поширюють фейки про удар по ЦСВЯП на ЧАЕС – 12-й армійський корпус

Російські пропагандисти поширюють фейки про удар по ЦСВЯП на ЧАЕС – 12-й армійський корпус

15:58 07.06.2026
Стефанчук закликає міжнародних партнерів відреагувати на атаку російського безпілотника на об'єкт у Чорнобильській зоні

Стефанчук закликає міжнародних партнерів відреагувати на атаку російського безпілотника на об'єкт у Чорнобильській зоні

15:49 07.06.2026
Окупанти пошкодили адмінкорпус МАГАТЕ під час атаки по об'єкту ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС – прокуратура

Окупанти пошкодили адмінкорпус МАГАТЕ під час атаки по об'єкту ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС – прокуратура

18:45 05.06.2026
Міністри оборони України та Норвегії узгодили пріоритети для посилення Сил оборони

Міністри оборони України та Норвегії узгодили пріоритети для посилення Сил оборони

14:20 05.06.2026
Міненерго запускає інформплатформу для визначення перспективних територій для "зеленої" генерації

Міненерго запускає інформплатформу для визначення перспективних територій для "зеленої" генерації

12:01 05.06.2026
Екс-заступник міністра оборони генерал Гаврилюк став радником Шмигаля з питань ОПК

Екс-заступник міністра оборони генерал Гаврилюк став радником Шмигаля з питань ОПК

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, на першій лінії – в середньому 300 тис. грн

Протягом доби ворог може вдарити балістикою з полігону "Капустин Яр" – Повітряні сили

Зеленський увів санкції проти 29 фізичних осіб і 17 російських пропагандистських ЗМІ

На Сумщині внаслідок ворожої нічної атаки загинула працівниця одного з об'єктів "Укрзалізниці", ще одну співробітницю госпіталізовано

Сенатський комітет США підтримав фінансування оборонного сектору та допомогу Україні до $750 млн

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, на першій лінії – в середньому 300 тис. грн

Ворог атакував термінал "Нової пошти" у Запоріжжі

До Києва прибув міністр оборони Латвії

Гендиректор УЧХ Доценко став переможцем національного конкурсу "Благодійна Україна – 2025"

Жінка загинула через удар БпЛА у Херсоні – прокуратура

Грози, град і шквали прогнозуються в суботу вдень на Лівобережжі та в Криму

ВАКС визнав необґрунтованими активи колишнього посадовця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

У Запоріжжі через російський обстріл пошкоджений логістичний термінал – ОВА

В Україні на вихідних дощитиме, місцями грози

Окупанти влучили ракетою у приватний сектор Одеської області, двоє цивільних зазнали поранень – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА