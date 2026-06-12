Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, на першій лінії – в середньому 300 тис. грн

Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, зокрема, тим хто в тилу будуть виплачувати мінімум 30 тис. гривень, на першій лінії – в середньому 300 тис. гривень.

"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці", – сказав Зеленський зверненні у п’ятницю.

Президент пояснив, що контракти будуть чітко пропрацьовані на терміни 10, 14 і 24 місяців, також будуть пропрацьовані конкретні умови щодо чітких відстрочок.

Крім того, Зеленський анонсував збільшення виплат для українських бойових командирів, за його словами, "це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії’.

Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.

Також президент доручив відкрити збільшення можливостей залучення іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу.

Глава держави також повідомив, що продовжується робота над подальшим спрощенням переведень для воїнів, можливостями росту в армії і позитивними стимулами, щоб приєднатися до оборони.

"Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", – резюмував він.