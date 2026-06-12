Ворог атакував термінал "Нової пошти" у Запоріжжі

Фото: https://www.facebook.com/yevhen.tafiichuk

Ворожий дрон атакував термінал "Нової пошти" в Запоріжжі, повідомив СЕО компанії Євген Тафійчук у Facebook в п’ятницю.

"Завдяки впровадженим заходам безпеки, найголовніше вдалося зберегти – усі наші співробітники живі!", – наголосив Тафійчук.

За його словами, удар по терміналу не вплине на логістику.

Крім того, компанія зв’яжеться з клієнтами, чиї відправлення були втрачені.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.