Інтерфакс-Україна
Події
14:11 12.06.2026

До Києва прибув міністр оборони Латвії

1 хв читати
До Києва прибув міністр оборони Латвії
Фото: LETA

Міністр оборони Райвіс Мелніс у свій перший закордонний візит прибув до Києва, повідомило оборонне відомство Латвії.

"Міністр оборони Райвіс Мелніс вирушив у свій перший закордонний візит до України", – йдеться у повідомленні Міноборони Латвії у соціальній мережі Х у п’ятницю.

Повідомляється, що у міністра заплановано низку зустрічей на високому рівні, метою яких є зміцнення військового співробітництва між двома країнами, обговорення участі латвійської промисловості в оборонній галузі України та створення спільних підприємств.

Як повідомлялося, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єром Латвії Андрісом Кулбергсом була підписана угода щодо співпраці у сфері безпілотних технологій.

Теги: #міноборони #візит #латвія #мелніс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 10.06.2026
Зеленський у Таллінні досягнув з низкою союзників нових рішень щодо ППО – МЗС

Зеленський у Таллінні досягнув з низкою союзників нових рішень щодо ППО – МЗС

16:36 09.06.2026
Дрон-перехоплювач з самонаведенням Litavr із закритого каталогу Brave1 літає на 80 км на висоті до 9 км – Міноборони

Дрон-перехоплювач з самонаведенням Litavr із закритого каталогу Brave1 літає на 80 км на висоті до 9 км – Міноборони

16:24 09.06.2026
Україна та Латвія підписали Drone deal

Україна та Латвія підписали Drone deal

15:45 09.06.2026
Новий глава Міноборони Болгарії вважає, що війну в Україні треба завершувати шляхом переговорів

Новий глава Міноборони Болгарії вважає, що війну в Україні треба завершувати шляхом переговорів

11:55 09.06.2026
Тараканівський форт перебуває в непридатному технічному стані – Сили логістики ЗСУ

Тараканівський форт перебуває в непридатному технічному стані – Сили логістики ЗСУ

15:38 08.06.2026
ДПС підписала меморандуми про співпрацю з податковими службами Литви та Латвії

ДПС підписала меморандуми про співпрацю з податковими службами Литви та Латвії

15:26 08.06.2026
Міноборони допустило до використання у ЗСУ електромотоцикли українського виробництва

Міноборони допустило до використання у ЗСУ електромотоцикли українського виробництва

12:54 08.06.2026
Міноборони дало дозвіл 30 компаніям створити приватні групи ППО

Міноборони дало дозвіл 30 компаніям створити приватні групи ППО

12:29 08.06.2026
Генпрокурор: судитимуть посадовця Міноборони за закупку 300 тис. пар непридатних рукавиць для ЗСУ

Генпрокурор: судитимуть посадовця Міноборони за закупку 300 тис. пар непридатних рукавиць для ЗСУ

11:37 08.06.2026
Авіація НАТО збила дрон над Латвією

Авіація НАТО збила дрон над Латвією

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, на першій лінії – в середньому 300 тис. грн

Протягом доби ворог може вдарити балістикою з полігону "Капустин Яр" – Повітряні сили

Зеленський увів санкції проти 29 фізичних осіб і 17 російських пропагандистських ЗМІ

На Сумщині внаслідок ворожої нічної атаки загинула працівниця одного з об'єктів "Укрзалізниці", ще одну співробітницю госпіталізовано

ОСТАННЄ

Лубінець: в Тернопільському ТЦК утримувалися люди з психічними розладами та інвалідністю

Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

Норвегія надасть 100 млн крон на відновлення арки НБК на Чорнобильській АЕС

Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, на першій лінії – в середньому 300 тис. грн

Ворог атакував термінал "Нової пошти" у Запоріжжі

Гендиректор УЧХ Доценко став переможцем національного конкурсу "Благодійна Україна – 2025"

Жінка загинула через удар БпЛА у Херсоні – прокуратура

Грози, град і шквали прогнозуються в суботу вдень на Лівобережжі та в Криму

ВАКС визнав необґрунтованими активи колишнього посадовця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

У Запоріжжі через російський обстріл пошкоджений логістичний термінал – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА