До Києва прибув міністр оборони Латвії

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Міністр оборони Райвіс Мелніс у свій перший закордонний візит прибув до Києва, повідомило оборонне відомство Латвії.

"Міністр оборони Райвіс Мелніс вирушив у свій перший закордонний візит до України", – йдеться у повідомленні Міноборони Латвії у соціальній мережі Х у п’ятницю.

Повідомляється, що у міністра заплановано низку зустрічей на високому рівні, метою яких є зміцнення військового співробітництва між двома країнами, обговорення участі латвійської промисловості в оборонній галузі України та створення спільних підприємств.

Як повідомлялося, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єром Латвії Андрісом Кулбергсом була підписана угода щодо співпраці у сфері безпілотних технологій.