Інтерфакс-Україна
Події
13:59 12.06.2026

Гендиректор УЧХ Доценко став переможцем національного конкурсу "Благодійна Україна – 2025"

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Гендиректор УЧХ Доценко став переможцем національного конкурсу "Благодійна Україна – 2025"
Фото: Червоний Хрест України

Генеральний директор Українського Червоного Хреста (УЧХ) Максим Доценко посів перше місце у номінації "Менеджер року у сфері доброчинності" на національному конкурсі "Благодійна Україна – 2025".

"Цю нагороду я сприймаю не як особисте досягнення, а як визнання роботи всієї команди Українського Червоного Хреста – наших волонтерів, співробітників, партнерів та кожного, хто щодня допомагає людям і змінює життя на краще", – написав Доценко у Фейсбуці.

За його словами, перед УЧХ стоять нові виклики, цілі та можливості для розвитку.

"Ми не зупиняємося на досягнутому. Ми будемо й надалі зміцнювати Український Червоний Хрест, розширювати допомогу людям, посилювати спроможність громад і створювати дієві рішення для майбутнього України", – додав Доценко.

Теги: #доценко #тчху #благодійна_україна

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