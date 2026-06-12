Гендиректор УЧХ Доценко став переможцем національного конкурсу "Благодійна Україна – 2025"

Фото: Червоний Хрест України

Генеральний директор Українського Червоного Хреста (УЧХ) Максим Доценко посів перше місце у номінації "Менеджер року у сфері доброчинності" на національному конкурсі "Благодійна Україна – 2025".

"Цю нагороду я сприймаю не як особисте досягнення, а як визнання роботи всієї команди Українського Червоного Хреста – наших волонтерів, співробітників, партнерів та кожного, хто щодня допомагає людям і змінює життя на краще", – написав Доценко у Фейсбуці.

За його словами, перед УЧХ стоять нові виклики, цілі та можливості для розвитку.

"Ми не зупиняємося на досягнутому. Ми будемо й надалі зміцнювати Український Червоний Хрест, розширювати допомогу людям, посилювати спроможність громад і створювати дієві рішення для майбутнього України", – додав Доценко.