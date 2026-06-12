Жінка загинула через удар БпЛА у Херсоні – прокуратура

Жінка загинула через атаку російського безпілотника по будинку у обласному центрі, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 12 червня 2026 року близько 11:35 російські військові у Херсоні спрямували БпЛА у будинок. Внаслідок удару загинула 73-річна жінка, яка перебувала усередині помешкання", – йдеться в Телеграмі прокуратури.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).