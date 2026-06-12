Інтерфакс-Україна
Події
13:44 12.06.2026

Грози, град і шквали прогнозуються в суботу вдень на Лівобережжі та в Криму

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Грози, град і шквали прогнозуються в суботу вдень на Лівобережжі та в Криму

Укргідрометцентр попередив про грози, град та шквали у суботу, 13 червня, вдень на Лівобережжі та в Криму.

"13 червня вдень на Лівобережжі та в Криму грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Теги: #попередження #град #грози #укргідрометцентр #шквали

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