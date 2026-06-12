ВАКС визнав необґрунтованими активи колишнього посадовця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, які у період 2021-2023 років набув на той час начальник відділу управління стратегічних розслідувань у місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"11 червня 2026 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, які у період 2021-2023 років набув на той час начальник відділу управління стратегічних розслідувань у місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та зареєстрував на праві власності за собою та членами своєї родини, та їх стягнення в дохід держави", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

За повідомленням, йдеться про: частину готівкових заощаджень на суму 541 506 грн; автомобіль Volkswagen Passat, 2021 року випуску, вартістю 1 350 000 грн (стягнення вартості); дохід, отриманий від продажу автомобіля Volkswagen Passat у розмірі 150 000 грн; автомобіль Volkswagen Touareg, 2022 року випуску, вартістю 2 923 674 грн (стягнення вартості); автомобіль BMW 330I, 2022 року випуску, вартістю 1 750 000 грн.

"Посадовцем задекларовано низку різних джерел доходу, які мали б обґрунтовувати законність походження коштів для придбання дороговартісних активів. Проте аналізом доходів та видатків суб’єкта декларування та членів його родини встановлено, що його повсякденні видатки значно перевищували задекларовані доходи і унеможливлювали придбання ще й люксових автомобілів", – повідомили у САП.

Також встановлено, що з метою приховання факту набуття позашляховика люкс-класу вартістю майже 3 млн грн посадовцем зареєстровано його на свого родича, який у досліджуваний період працював на посаді старшого охоронця в одному з магазинів мережі продовольчо-промислових супермаркетів в Україні. Проте зібрані докази (банківські документи, аналіз фотофіксації автомобіля із прив’язкою до геолокації, відомості про місце зберігання та обслуговування авто тощо) свідчать про набуття та використання цього активу саме суб’єктом декларування.

Позов до суду заявлено на підставі матеріалів Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК, Державного бюро розслідувань та доказів, самостійно одержаних прокурором САП.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.