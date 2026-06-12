Інтерфакс-Україна
Події
13:18 12.06.2026

У Запоріжжі через російський обстріл пошкоджений логістичний термінал – ОВА

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У Запоріжжі через російський обстріл пошкоджений логістичний термінал – ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Через російський обстріл у Запоріжжі пошкоджений термінал логістичного оператора, виникла пожежа, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Пошкоджений термінал логістичного оператора – росіяни продовжують атаки на Запоріжжя. Ворожий безпілотник пошкодив приміщення, виникла пожежа", – написав він у Телеграмі.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

 

Теги: #запоріжжя #термінал #обстріл

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