13:18 12.06.2026
У Запоріжжі через російський обстріл пошкоджений логістичний термінал – ОВА
Фото: Запорізька ОВА
Через російський обстріл у Запоріжжі пошкоджений термінал логістичного оператора, виникла пожежа, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Пошкоджений термінал логістичного оператора – росіяни продовжують атаки на Запоріжжя. Ворожий безпілотник пошкодив приміщення, виникла пожежа", – написав він у Телеграмі.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.