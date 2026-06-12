У Запоріжжі через російський обстріл пошкоджений логістичний термінал – ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Через російський обстріл у Запоріжжі пошкоджений термінал логістичного оператора, виникла пожежа, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Пошкоджений термінал логістичного оператора – росіяни продовжують атаки на Запоріжжя. Ворожий безпілотник пошкодив приміщення, виникла пожежа", – написав він у Телеграмі.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.