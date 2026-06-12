В Україні на вихідних дощитиме, місцями грози

Фото: Pixabay

В Україні у суботу, 13 червня, вночі в більшості північних, центральних, південних областей, вдень на Лівобережжі, в Криму та заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів; вдень на Лівобережжі та в Криму грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-15° (у західних областях 6-11°), вдень 19-24°; на південному сході та сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°.

У Києві у суботу вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 червня найвища температура вдень була 33,6° в 1946р., найнижча вночі 4,8° в 1885р.

У неділю, 14 червня, вночі у східних та західних областях, вдень в Україні, крім більшості районів півдня та сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-15°, вдень 19-24°; на півдні та сході країни вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві у неділю вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.