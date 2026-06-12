Окупанти влучили ракетою у приватний сектор Одеської області, двоє цивільних зазнали поранень – ОВА

Фото: Одеська ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Одеської області, дві людини отримали осколкові поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні росіяни завдали чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. На півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор. Спалахнули три житлові будинки, ще три пошкоджено. На жаль, дві людини отримали осколкові поранення", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється.