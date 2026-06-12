УЧХ брав участь в аварійно-рятувальних роботах після російської атаки БпЛА на Миколаїв

Фото: Червоний Хрест України

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) брали участь в аварійно-рятувальних роботах після російської атаки безпілотників на Миколаїв.

"Миколаїв: цієї ночі та зранку місто вкотре зазнало російських ударів. На місцях атак працювала команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області спільно з іншими рятувальними службами. Команда супроводжувала проведення аварійно-рятувальних робіт і ліквідацію пожежі, забезпечуючи готовність до оперативного надання допомоги", – повідомили в УЧХ у Фейсбуці у п’ятницю.

На місці нічної атаки волонтери провели обхід території для виявлення постраждалих, надали першу допомогу та передали поранених бригадам екстреної медичної допомоги.

За офіційними даними, в ніч на п’ятницю ворог атакував місто безпілотниками. Внаслідок ударів поранено трьох людей, яких госпіталізували до лікарні.

Вранці 12 червня російські війська знову атакували Миколаїв дронами типу Shahed. Постраждав чоловік, його госпіталізовано. Пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі.