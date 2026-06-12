Інтерфакс-Україна
Події
12:33 12.06.2026

Шестеро людей постраждали через ворожий артобстріл Сум – ОВА

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Ворог здійснив масований удар по Сумах, попередньо, з далекобійного артилерійського озброєння, через обстріл шестеро людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні вранці ворог здійснив масований удар по обласному центру. За попередніми висновками, обстріл армія РФ здійснила з далекобійного артилерійського озброєння… Зафіксовано вісім влучань у східній частині міста… Внаслідок атаки постраждали шестеро мешканців міста. Важке поранення отримав 56-річний чоловік. Він перебуває у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Також двох людей літнього віку доставили до медичного закладу, після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно. Інші отримали допомогу без госпіталізації.

За його інформацією, пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Як зазначив Григоров, вже втретє з початку року росіяни атакували Сумську громаду з далекобійного артилерійського озброєння.

Теги: #обстріл #суми

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