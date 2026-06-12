Інтерфакс-Україна
Події
12:27 12.06.2026

Порошенко передав у військо 25 комплексів "Ай-Петрі", вперше профінансованих спільно з західним союзником

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Порошенко передав у військо 25 комплексів "Ай-Петрі", вперше профінансованих спільно з західним союзником
Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko/

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко передав підрозділам Сил оборони 25 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" сукупною вартістю 260 млн грн, ця партія стала першою, частково профінансованою іншою країною-союзником.

"Ми тим часом передаємо у військо черговий вантаж із 25 комплексів ПДТР "Ай-Петрі". Вперше частину оплати було здійснено за рахунок наших закордонних партнерів. Одна з країн НАТО закупила українську техніку для Збройних сил України. Це справжнє визнання української оборонної промисловості", – написав Порошенко у Facebook, не уточнивши, яка країна виступила донором.

Політик також повідомив про результати наради лідерів парламентських фракцій з урядовцями, під час якої прем’єр-міністр України Юлія Свириденко запевнила його, що вже у липні поточного року у Верховній Раді на розгляді буде проєкт воєнної реформи, до якої будуть включені вимоги "Європейської солідарності".

"Що це означатиме? У разі ухвалення рішення грошове забезпечення військових зросте до 30 тисяч гривень, а у тих, хто несе службу безпосередньо на лінії фронту, – до 250-400 тисяч гривень. Це означатиме також і встановлення кінцевих термінів служби. Це стане мотивацією і для тих, хто лише підписує контракт, і для тих, хто вже несе службу у війську. Без цих пунктів військова реформа не працюватиме", – розповів він.

Як повідомлялося, Порошенко з осені 2023 року інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних силах України. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони України. 29 червня він повідомив про початок співпраці з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо постачання у військо цих комплексів.

До складу кожного комплексу входить сам засіб протидії ворожим розвідкам, пікап, зарядна станція, генератор та необхідна електроніка.

Теги: #європейська_солідарність #ай_петрі #порошенко

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