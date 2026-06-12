Інтерфакс-Україна
Події
12:24 12.06.2026

Протягом доби ворог може вдарити балістикою з полігону "Капустин Яр" – Повітряні сили

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Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр", повідомили Повітряні сили ЗСУ у Телеграмі в п’ятницю.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться також в дописі.

Як повідомлялось, 21 листопада 2024 року РФ вперше застосувала по території України балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", завдавши удару по Дніпру. Після атаки Володимир Путін заявив, що удар було здійснено новою ракетою "Орєшнік". За даними українських військових та низки офіційних повідомлень, пуски цієї ракети здійснювалися з російського полігону "Капустин Яр" в Астраханській області.

Теги: #капустин_яр #балістика

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