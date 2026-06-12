На "Тисячовесну" за напрямком аудіовізуальних шоу та роликів для соцмереж подано 554 заявок, найбільше про історію і війну

Фото: Єгор Шуміхін

На програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" за напрямком аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж подано 554 заявок, які потребують фінансування від 500 тис. грн до понад 10 млн грн.

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. На проєкт подано 2634 заявки.

Зокрема, 554 завки в напрямку аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж; 449 – ігрові фільми та серіали; 468 – неігрові (документальні) фільми та серіали; 236 – фільми для дитячої аудиторії та анімація; 337 – у сфері сучасної музики; 314 – у сфері перформативного мистецтва; 226 – у сфері візуального мистецтва.

За напрямком аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж бюджет заявок перевищує бюджет в шість разів.

Зазначається, що 17,8% заявок потребують фінансування до 500 тис. грн, 15,4% – від 500 тис. до 1 млн грн, 37,2% – від 1 до 3 млн грн, 11,2% – від 3 до 5 млн грн, 10,1% – від 5 до 10 млн грн і 7,7% – понад 10 млн грн.

Найпопулярнішими категоріями по напрямкам є: історія України (66 заявок), війна і стійкість (65), мистецтво і творчість (55), дитячий контент (39), подорожі та регіони України (38) і українська ідентичність та культура (34).

Також зазначається, що на цей напрям не було подано жодної дебютної заявки.

До 12 червня триватиме технічний відбір – конкурсні комісії Мінкультури, Держкіно та Держмистецтв перевірятимуть документи всіх поданих кандидатів на коректність оформлення. Після цього проєкти, що відповідають вимогам, перейдуть до другого етапу конкурсу – експертного оцінювання.

Списки учасників, які пройшли технічний відбір, та візьмуть участь у другому етапі ініціативи, будуть опубліковані на сайтах "Тисячовесни", Мінкульту, Держкіно і Держмистецтв.

Експертне оцінювання стартує 17 червня та триватиме до 28 липня. Саме на цьому етапі відбудеться комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 150-ма експертами, перелік яких затверджено урядом.

Розподіл заявок між експертами в кожному напрямі проведуть у форматі відкритої трансляції. Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання буде сформовано перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу. Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Орієнтовне фінансування за напрямами: ігрові фільми та серіали – 1,9 млрд грн; неігрові (документальні) фільми та серіали – 240 млн грн; анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії – 490 млн грн; сучасна музика – 300 млн грн; перформативне мистецтво – 400 млн грн; візуальне мистецтво – 300 млн грн; аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж – 260 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.