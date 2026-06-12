Два додаткові потяги курсуватимуть у найближчі вихідні до Карпат - "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у зв’язку з підвищеним попитом призначає два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні, повідомила компанія в п’ятницю в Телеграм.

Згідно з повідомленням, йдеться про поїзди №251/252 Київ - Рахів - Київ та №277/278 Київ - Мукачево - Київ.

Передбачається, що потяги вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку - 13 та 15 червня.

В УЗ уточнили, що квитки вже доступні у застосунку та на сайті компанії.

"Призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних потужностях "Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла про призначення із 28 червня нового щоденного швидкісного поїзду "Інтерсіті" №753/754 Дніпро-Одеса, а на день раніше , 27 червня, почне курсувати новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 Київ-Одеса.