Інтерфакс-Україна
Події
12:16 12.06.2026

Зеленський увів санкції проти 29 фізичних осіб і 17 російських пропагандистських ЗМІ

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Зеленський увів санкції проти 29 фізичних осіб і 17 російських пропагандистських ЗМІ
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських пропагандистських медіа та суддів, що ухвалювали незаконні рішення щодо українців.

Відповідний указ №493/2026 опубліковано у п’ятницю на сайті глави держави.

До санкційного пакета увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб.

Зазначається, що серед них – судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим.

У санкційному списку є московський суддя Тимур Вахрамєєв, який зокрема сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів і причетний до ув’язнення Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні.

"Також до цього пакета ввійшли російські пропагандистські медіа та їхні керівники, які залучені до систематичного поширення брехні й російської пропаганди. Це "Газєта.Ру", "Лєнта.Ру", також у списку – Спілка журналістів Росії", – зазначається у повідомленні.

"Вважаємо, що всі причетні до переслідування українців і поширення російської пропаганди мають відповідати за свої дії. Українські санкції – лише початок, будуть і наступні рішення. Вдячні правозахисним організаціям за інформацію та допомогу в документуванні таких випадків", – зазначив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Теги: #фізособи #пропагандист #санкції_рф

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