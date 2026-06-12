На "Тисячовесну" за напрямами Держкіно подано 1150 заявок, із яких понад 30% дебютанти

Фото: Єгор Шуміхін

На програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" за напрямами Державного агентства України з питань кіно подано понад 1150 заявок, із них понад 30% є проєктами дебютантів.

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. На проєкт подано 2634 заявки.

Зокрема, 554 завки в напрямку аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж; 449 – ігрові фільми та серіали; 468 – неігрові (документальні) фільми та серіали; 236 – фільми для дитячої аудиторії та анімація; 337 – у сфері сучасної музики; 314 – у сфері перформативного мистецтва; 226 – у сфері візуального мистецтва.

"П’ятнадцять місяців тому Держкіно повернулося у систему органів Мінкульту, і відчувало себе як бідний родич, який був довго відсутній і немає де присісти. Але зараз ми – повноцінний учасник програми "Тисячовесна", – зазначила голова Держкіно Андрій Осіпов під час події з нагоди старту відбору проєктів ініціативи "Тисячовесна".

Середня вартість лотів за напрямом "ігрові фільми та серіали" складає 26,4 млн грн, а за напрямом "неігрові (документальні) фільми та серіали" – 4,2 млн грн.

Зазначається, що за напрямами заявки розподілилися таким чином: серед ігрового контенту 78% складають повнометражні фільми, 20% – серіали, 2% – інше; серед документалістики 91% – фільми, 9% – серіали, менше 1% – інше.

Що стосується культурного продукту для дитячої аудиторії та анімації, то 61% складають заявки з анімацією, 34% – ігровий контент, 2% – неігровий, 3% – різне.

Дебютанти складають 33% в категорії ігрових фільмів і серіалів, 32% – в категорії документалістики і 30% – в категорії для дитячої аудиторії.

За словами Осіпова, найдорожча заявка, яка потребує фінансування 438,5 млн грн. надійшла від дебютанта.

До 12 червня триватиме технічний відбір – конкурсні комісії Мінкультури, Держкіно та Держмистецтв перевірятимуть документи всіх поданих кандидатів на коректність оформлення. Після цього проєкти, що відповідають вимогам, перейдуть до другого етапу конкурсу – експертного оцінювання.

Списки учасників, які пройшли технічний відбір, та візьмуть участь у другому етапі ініціативи, будуть опубліковані на сайтах "Тисячовесни", Мінкульту, Держкіно і Держмистецтв.

Експертне оцінювання стартує 17 червня та триватиме до 28 липня. Саме на цьому етапі відбудеться комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 150-ма експертами, перелік яких затверджено урядом.

Розподіл заявок між експертами в кожному напрямі проведуть у форматі відкритої трансляції. Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання буде сформовано перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу. Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Орієнтовне фінансування за напрямами: ігрові фільми та серіали – 1,9 млрд грн; неігрові (документальні) фільми та серіали – 240 млн грн; анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії – 490 млн грн; сучасна музика – 300 млн грн; перформативне мистецтво – 400 млн грн; візуальне мистецтво – 300 млн грн; аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж – 260 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.