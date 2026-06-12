Правоохоронці затримали мешканця Києва – організатора нарковечірок

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва затримано 50-річного мешканця, який вдома зберігав 2,5 кг заборонених речовин, повідомляє Київська міська прокуратура у п’ятницю.

"Встановлено, що чоловік вдома зберігав наркотики та психотропні речовини і продавав їх з рук в руки своїм знайомими, які приходили до нього додому на чоловічі вечірки", – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Під час обшуку вдома у затриманого було виявлено понад 2,5 кг заборонених речовин, зокрема 1,5 кг канабісу, 1 кг психотропної речовини кетамін, галюциногенні гриби, МДМА, амфетамін, 150 марок психотропної речовини LSD.

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Наркодільцю повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.